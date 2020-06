Trigoria, Pau Lopez e Mancini migliorano. Leggero affaticamento per Pellegrini

Prosegue tra le mura blindate di Trigoria l’avvicinamento della squadra di Fonseca al match della prossima settimana contro la Samp, con il tecnico giallorosso che è alle prese con i soliti dubbi legati agli indisponibili. Poche novità sul fronte Lorenzo Pellegrini, che sta continuando il percorso di gestione dopo l’affaticamento muscolare dei giorni scorsi. Più tranquilla la situazione di Pau Lopez e di Gianluca Mancini. Lo spagnolo andrà valutato giorno per giorno dopo la microfrattura al polso di qualche settimana fa, mentre il centrale difensivo, alle prese con una lussazione al gomito, rientrerà in gruppo entro pochi giorni. Tre recuperi che procedono regolarmente ma, nonostante questo, la loro presenza nella sfida con i blucerchiati è ancora in dubbio.