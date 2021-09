Trigoria, oggi primo allenamento con i nazionali: squadra in campo alle 16

Da valutare le condizioni di Pellegrini, Zaniolo e Mancini. Assente Vina, ancora impegnato in Uruguay

La Roma tornerà in campo oggi alle 16 per preparare il match con il Sassuolo. Sarà la prima seduta con (quasi) tutti i nazionali rientrati dagli impegni con le rispettive selezioni. Assente il solo Vina, impegnato questa notte con l'Uruguay. Mourinho ha recuperato Smalling, che da due giorni si allena parzialmente in gruppo e ieri ha partecipato alla partitella in famiglia. Da valutare Mancini, Pellegrini e Zaniolo, tornati acciaccati dall'impegno con l'Italia e in dubbio per domenica.