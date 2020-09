Trigoria, oggi palestra, esercitazioni e tattica. Ancora personalizzato per Karsdorp e Perotti – FOTO

Secondo giorno di allenamenti in casa Roma. La squadra di Fonseca, reduce dal pareggio contro la Juventus, ha iniziato ieri a preparare la sfida di sabato contro l’Udinese, in programma sabato sera alle 20.45 alla Dacia Arena. Possibile che il portoghese – ancora in attesa di novità dal mercato – riproponga la stessa formazione vista contro i bianconeri. Da valutare le condizioni di Karsdorp, che anche ieri ha svolto lavoro individuale. Recuperato invece Fazio, non convocato contro la Juventus.

INDISPONIBILI

Javier Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra, out fino a metà ottobre

Diego Perotti: lesione muscolare alla coscia, circa tre settimane di stop

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, sei mesi di stop

Rick Karsdorp: problema muscolare, in dubbio per l’Udinese

ALLENAMENTO

Ore 10.45 – Oggi seconda seduta della settimana: allenamento più intenso rispetto a quello di ieri in cui i giocatori che avevano preso parte alla partita contro la Juventus avevano svolto lavoro differenziato. Inizio in palestra, circa 45′, poi lo spostamento sul campo C. Seduta intensa: parte iniziale dedicata al lavoro atletico, poi esercitazioni e tattica. Karsdorp e Perotti continuano il lavoro personalizzato.

PROBABILE FORMAZIONE

Contro l’Udinese avanti con la difesa a tre e con il pacchetto arretrato che ha fatto vedere buone cose contro la Juventus. Sulle fasce inamovibile Spinazzola a sinistra e anche Santon a destra, visto l’impatto non ottimale di Bruno Peres nello spezzone di gara di domenica. Cerniera a due di centrocampo che potrebbe rivedere Pellegrini e l’insostituibile Veretout. In appoggio a Dzeko ci saranno Pedro e Mkhitaryan.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.