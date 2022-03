Trigoria: rifinitura in vista del Vitesse, c’è anche Zalewski

Alle 18.45 invece direttamente dal Gelredome di Arnhem si terrà la conferenza stampa di Mourinho e Karsdorp

Torna la Conference League e in questo momento gli uomini di Mourinho sono a Trigoria per la rifinitura in vista della partita di domani contro il Vitesse. Subito dopo è prevista la partenza per l'Olanda. Alle 18.45 invece si terrà la conferenza stampa dello Special One, che torna a parlare dopo la squalifica di due turni in Serie A. La conferenza si terrà nella sala stampa del Gelredome di Arnhem. Come di consueto per le gare europee il tecnico giallorosso sarà affiancato da un calciatore. In quest'occasione ci sarà Karsdorp, il terzino risponderà alle domande dei giornalisti e tornerà nel suo paese di nascita in occasione dell'andata degli ottavi di finale di Conference League.