Trigoria, oggi giorno di riposo. Domani la ripresa degli allenamenti

L’amichevole di ieri con la Sambenedettese (vinta per 4-2) chiude la prima parte della preparazione alla prossima stagione della Roma. Oggi Fonseca ha concesso un giorno di riposo alla squadra che ritroverà già domani con un’altra doppia seduta, quella mattutina alle 10, mentre la pomeridiana alle 17. Poi da martedì ricominceranno a rientrare pian piano anche tutti i Nazionali impegnati in giro per il mondo. Per il 9 settembre, invece, è fissato il secondo test match della pre-season contro il Frosinone al Benito Stirpe. Chiude la settimana la sfida di Cagliari di sabato 12 settembre.