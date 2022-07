Trigoria, oggi doppia seduta per Dybala: allenamento da solo in mattinata

Dybala non si ferma. Neanche il tempo di tornare dal Portogallo che i ritmi richiesti da Mourinho si alzano ulteriormente. Oggi, il numero 21 della Roma svolgerà a Trigoria due allenamenti: in mattinata, per lui è prevista una seduta di esercizi, seguito come al solito dai fidati dello Special One; nel pomeriggio, poi, tornerà in campo insieme ai compagni di squadra per il consueto lavoro in gruppo. Dunque, lavoro extra ed impegno costante sono le richieste di José, che ripone nella Joya grande fiducia in vista dell'inizio di stagione.