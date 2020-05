Trigoria, nuova giornata di lavoro in sicurezza per i calciatori della Roma – VIDEO

La Roma continua con gli allenamenti individuali tra le mura di Trigoria. Il profilo Twitter del club ha infatti pubblicato un video con le immagini dei calciatori arrivati presso il centro sportivo giallorosso. Procedure igienico-sanitarie come al solito preparate e rispettate al dettaglio: termo scanner all’arrivo primo di entrare nelle strutture, mascherine per tutti e ovviamente stanze della foresteria al servizio dei calciatori per permettere loro di cambiarsi in solitaria e nel rispetto delle norme. Saranno giorni decisivi per il ritorno agli allenamenti collettivi, con il parere del comitato tecnico scientifico che dovrebbe arrivare nel corso di questa settimana.