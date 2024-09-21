Anche alla vigilia della prima partita di Ivan Juric sulla panchina giallorossa, le attenzioni dei tifosi continuano ad essere tutte per la CEO Lina Souloukou. Nella notte fuori dal centro sportivo di Trigoria è apparso un altro striscione di contestazione: "DDR mare di Roma... Lina il male di Roma". La dirigente greca è accusata di essere la mandante dell'esonero di Daniele De Rossi e negli ultimi giorni la tifoseria si sta scagliando ferocemente contro di lei.