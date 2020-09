Cambio di programma per la Roma. Oggi era prevista una doppia seduta a Trigoria, stamattina alle 9.30 e poi nel pomeriggio. La squadra di Paulo Fonseca, invece, effettuerà un unico allenamento alle 17. Per domani è fissata la prima uscita stagionale dei giallorossi in questo precampionato, alle 17.30 contro la Sambenedettese allenata da Paolo Montero. La Roma scenderà in campo a due settimane dall’esordio in campionato in programma sabato 19 alle 20.45 in casa del Verona.