Trigoria, Mourinho si rilassa prima dell’allenamento guardando la Formula 1

Lo Special One ha pubblicato una storia mentre guarda il Gran Premio del Belgio

In attesa dell'allenamento delle 17 previsto per oggi al centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria (a cui probabilmente parteciperà anche il nuovo acquisto Andrea Belotti) José Mourinho ha pubblicato una storia sul proprio profilo ufficiale Instagram mentre si rilassa con le gambe stese su un tavolo dopo la partita di ieri a Torino. Lo Special One sta guardando il Gran Premio del Belgio della Formula 1, con le vetture che hanno iniziato la gara alle ore 15.