Trigoria, Mourinho osserva il match della Roma primavera contro il Cagliari

Il tecnico giallorosso ha assistito alla partita dalla terrazza del centro sportivo che affaccia sul campo

La Roma primavera rimonta il Cagliari e centra tre punti fondamentali soprattutto per il morale e per reagire dopo un periodo complicato. Cherubini e Satriano ribaltano l'iniziale vantaggio di Desogus su rigore nel match giocato a Trigoria. Come spesso accaduto in questa stagione, ad assistere al match c'era anche José Mourinho. L'allenatore giallorosso stavolta non era sugli spalti, ma ha 'spiato' i ragazzi di Alberto De Rossi dalla terrazza che dà sul campo.