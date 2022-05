Trigoria, Mourinho concede un giorno di riposo: mercoledì la ripresa

I giallorossi torneranno in campo a tre giorni dalla partita all'Olimpico contro il Venezia, l'ultima in casa di questa stagione

José Mourinho ha deciso di concedere un giorno di riposo alla Roma. In una settimana atipica cominciata con la partita persa a Firenze nel Monday Night, il tecnico giallorosso ha fissato la ripresa degli allenamenti a mercoledì pomeriggio. La squadra tornerà quindi al lavoro ad appena tre giorni dall'ultima partita casalinga della stagione, quella di sabato sera contro il Venezia. Il ko con la Fiorentina ha complicato la classifica della Roma, che adesso dovrà tornare in fretta alla vittoria affrontando una squadra all'ultima spiaggia per la salvezza.