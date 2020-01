Roma, mille tifosi a Trigoria per incitare la squadra: è uno show giallorosso – FOTO – VIDEO

Circa mille tifosi della Roma questa mattina hanno raggiunto Trigoria per incitare la squadra in vista del derby. La chiamata a raccolta della Curva Sud diffusa ieri sera ha trovato appoggio in tanti sostenitori che hanno raggiunto il Bernardini per incitare la squadra, che domani alle 18 sfiderà la Lazio all’Olimpico. Cori, sciarpe, bandiere, il clima derby che si respira a piazzale Dino Viola è coinvolgente. Ecco tutto il racconto della mattinata:

LIVE

Ore 11.25 – Tifosi in aumento. Fumogeni, cori e bandiere al vento. A breve la società aprirà i cancelli.

Ore 11.00 – Partono i cori contro la Lazio.

Ore 10.50 – Circa mille tifosi hanno affollato piazzale Dino Viola.

Ha collaborato Dario Marchetti