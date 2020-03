In questo momento di stop del campionato, al centro delle discussioni e delle valutazioni ci sono le riprese degli allenamenti per i club di Serie A. La Roma, originariamente, doveva tornare a sudare giovedì scorso a Trigoria, salvo poi annullare la seduta. Ad oggi, invece, la ripresa è fissata per mercoledì 18 marzo alle ore 11. Una data, però, ancora abbastanza incerta, dal momento che si resta in attesa della riunione dell’Uefa in programma martedì.