Trigoria, martedì alle 11 la ripresa in vista del derby

Archiviata la partita con l’Inter è già tempo di pensare al futuro. Dopo l’ottimo pareggio ottenuto contro i nerazzurri, il mister Paulo Fonseca ha concesso un giorno di riposo e ritroverà dunque i suoi giocatori martedì alle ore 11, per cominciare la settimana di allenamenti in vista della partita con la Lazio. In attesa di poter sorridere per il ritorno di qualche giocatore assente (si spera nel rientro di Pedro), i giallorossi dovranno verificare le condizioni della squadra dopo la battaglia di questa pomeriggio contro gli uomini di Antonio Conte.