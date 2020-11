Trigoria, martedì alle 11 la ripresa degli allenamenti in vista dell’Europa League

La Roma esce con le ossa rotte dallo scontro diretto contro il Napoli. Lo 0-4 patito dalla squadra di Gattuso ha lasciato conseguenza preoccupanti soprattutto a livello fisico, visti gli infortuni di Veretout e Mancini, usciti entrambi nei primi 45 minuti. Gli uomini di Fonseca torneranno ad allenarsi a Trigoria martedì mattina alle 11 in vista del match di giovedì contro lo Young Boys che precede un’altra sfida fondamentale come quella col Sassuolo. Dopo il giorno di riposo, saranno da verificare, quindi, le condizioni di Veretout (problema al flessore) e Mancini (fastidio all’adduttore) oltre a quella di Chris Smalling, che ha saltato la partita di stasera per un infortunio al ginocchio.