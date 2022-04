Trigoria, Mancini si è allenato e sarà convocato per domani

Il difensore molto probabilmente sarà risparmiato in vista del match di ritorno contro il Bodo

Non solo Spinazzola. Nella lista dei convocati da Mourinho per la partita di domani all'Olimpico contro la Salernitana che potrebbe vedere il ritorno del terzino azzurro, ci sarà anche Gianluca Mancini. Il difensore, che era uscito in Norvegia per un problema al ginocchio che aveva allarmato il tecnico. si è allenato questo pomeriggio ma molto probabilmente sarà risparmiato in vista del match di ritorno contro il Bodo di giovedì sera.