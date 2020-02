Trigoria, lungo focus tattico: Mkhitaryan torna in gruppo

Penultimo allenamento prima del match di venerdì contro il Bologna e la Roma continua la sua preparazione a Trigoria dopo il confronto tra Fonseca e la squadra in seguito alla brutta prova di sabato scorso contro il Sassuolo. Un match importante, quello con i rossoblu, perché anticipa lo scontro diretto per la corsa alla Champions contro l’Atalanta. Il tecnico portoghese dovrà fare ancora a meno degli infortunati di lungo corso come Zaniolo, Zappacosta e Diawara. Per quest’ultimo i tempi di recupero si accorciano visto il proseguire della terapia conservativa.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: rottura del legamento crociato anteriore con annessa lesione meniscale, stop di sei mesi.

Davide Zappacosta: rottura del legamento crociato del ginocchio destro, rientro tra 1 mese.

Amadou Diawara: lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro, rientro tra circa un mese.

ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Prima parte del lavoro dedicato alla fase atletica con esercitazioni sulla rapidità. Poi torelli a tema e lungo focus tattico per la squadra che si è soffermata in particolare sull’aspetto difensivo. In gruppo Mkhitaryan. Differenziato per Zappacosta, Zaniolo e Diawara.

PROBABILE FORMAZIONE

La Roma cambia, squalifiche e infortuni ridisegnano ancora la formazione di Fonseca. Pau Lopez tra i pali, a destra ballottaggio tra Santon e Spinazzola. Mancini e Smalling rimangono in difesa mentre torna Kolarov torna sulla sinistra. In regia Cristante e Veretout. Dopo la delusione di Reggio Emilia davanti Under, Pastore (Pellegrini squalificato) e Perotti a sinistra al posto di Kluivert. Dzeko centravanti.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Pastore, Perotti; Dzeko.