Trigoria, lunedì pomeriggio la ripresa degli allenamenti

Le due prossime amichevoli: contro il Tottenham (30 luglio in Israele) e contro lo Shakhtar Donetsk (7 agosto all'Olimpico

Si è concluso il ritiro precampionato in Portogallo e la Roma questa notte fa rientro nella Capitale. Lunedì pomeriggio la squadra di Mourinho riprenderà gli allenamenti al "Fulvio Bernardini" di Trigoria.

Continuerà la preparazione atletica in vista dell'inizio della stagione ufficiale, ma i giallorossi prima saranno impegnati in due amichevoli contro il Tottenham (30 luglio in Israele) e contro lo Shakhtar Donetsk (7 agosto all'Olimpico).