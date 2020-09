La Roma si concede un giorno di riposo dopo il pareggio contro il Cagliari. Oggi alla Sardegna Arena i giallorossi sono scesi in campo per la terza amichevole estiva, a una settimana dal debutto in Serie A contro il Verona. Paulo Fonseca ha fissato la ripresa degli allenamenti a Trigoria lunedì mattina alle 10, aprendo così la settimana che porta all’esordio in campionato. Da valutare le condizioni di Diego Perotti, uscito anzitempo per un problema muscolare.