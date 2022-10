Trigoria, lunedì la ripresa degli allenamenti per la Roma

Dopo la vittoria in trasferta contro l'Inter per 2-1, mister Mourinho ha concesso un giorno di riposo ai suoi ragazzi

La Roma tornerà ad allenarsi lunedì a Trigoria per preparare la sfida di Europa League contro il Betis, in programma giovedì alle 21:00 allo stadio Olimpico. Dopo la vittoria in trasferta contro l'Inter per 2-1 con i gol di Dybala e Smalling, mister Mourinho ha concesso un giorno di riposo ai suoi ragazzi.