Trigoria, lunedì di riposo per la Roma: martedì mattina la ripresa degli allenamenti

La Roma esce con un solo punto dalla trasferta di Benevento, pur avendo giocado quasi tutto il secondo tempo in superiorità numerica. Il muro della squadra di Inzaghi tiene e i capitolini salgono a 44 punti in classifica staccando – anche se di poco – Lazio e Atalanta, in attesa della partita della Juventus. I giallorossi avranno poco tempo per recuperare le energie, dal momento che giovedì saranno nuovamente impegnati in Europa League, nel ritorno dei sedicesimi di finale contro il Braga dopo la vittoria per 2-0 in Portogallo. Domani la Roma usufruirà di un giorno di riposo: gli allenamenti a Trigoria sono fissati per martedì mattina alle ore 11. Da verificare soprattutto le condizioni di Bryan Cristante.