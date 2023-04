Trigoria, lunedì alle 15 la ripresa degli allenamenti

La squadra inizierà a preparare la gara di andata dei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord in programma giovedì in Olanda

Dopo la vittoria della Roma in trasferta contro il Torino, José Mourinho ha convocato la squadra a Trigoria per lunedì pomeriggio, alle 15, per la ripresa degli allenamenti. La squadra inizierà a preparare la gara di andata dei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord in programma giovedì in Olanda.