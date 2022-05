Trigoria, lavoro tattico e atletico in vista della Fiorentina

Giallorossi in campo al centro sportivo Fulvio Bernardini per arrivare pronti allo scontro diretto in chiave Europa League contro la Viola di Italiano

La Roma è tornata in campo a Trigoria per preparare al meglio il match di lunedì del Franchi contro la Fiorentina. Lo scontro diretto in chiave Europa League è molto importante per la stagione giallorossa ma in vista anche della finale di Conference League c'è molta curiosità per capire le scelte di Mourinho. La seduta odierna è iniziata con una consueta parte atletica. Successivamente svolto lavoro tattico con la palla.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Roma

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, MIlenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura,Torreira, Duncan; Gonzalez, Cabral, Saponara. All. Italiano

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Maitland-Niles, Oliveira, Veretout, Vina; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho

Indisponibili

Mkhitaryan (lesione al flessore della coscia destra)