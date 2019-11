Trigoria, lavoro sulla velocità e partita a tema. Individuale per Fazio, Veretout e Pastore – FOTO

Continuano gli allenamenti a Trigoria in vista della partita contro il Brescia di domenica 24 novembre. Non sono presenti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali e gli infortunati, alcuni dei quali torneranno a disposizione di Fonseca dopo la sosta, come Mkhitaryan e Pellegrini.

INDISPONIBILI

Lorenzo Pellegrini: frattura al quinto metatarso del piede destro, out 1 mese.

Henrikh Mkhitaryan: lesione tendinea all’adduttore, rientro dopo la sosta.

Davide Zappacosta: rottura del crociato anteriore del ginocchio destro, out 4-6 mesi.

Bryan Cristante: distacco del tendine dell’adduttore destro, rientro nel 2020.

Nikola Kalinic: lesione di primo grado al collaterale mediale, out 2 mesi.

Leonardo Spinazzola: affaticamento muscolare al flessore destro, in dubbio per il Brescia

L’ALLENAMENTO

Allenamento incentrato sulla velocità, con alcune partite a tema. Presenti con il gruppo anche diversi calciatori dalla Primavera viste le tante assenze a causa degli impegni con le Nazionali. Gli infortunati proseguono il loro percorso di recupero, mentre Veretout, Pastore e Fazio hanno svolto allenamenti individuali programmati. I giocatori più impiegati nelle ultime partite stanno svolgendo un lavoro specifico e personalizzato. La loro condizione fisica verrà monitorata e valutata giorno per giorno. La squadra continuerà ad allenarsi a Trigoria fino a venerdì, poi Fonseca concederà due giorni liberi ai suoi calciatori per ritrovarsi tutti insieme il lunedì pomeriggio per la ripresa in vista della gara con il Brescia del 24 novembre.

IN NAZIONALE

Pau Lopez – Spagna

Fuzato – Brasile

Kolarov – Serbia

Cetin – Turchia

Florenzi – Italia

Mancini – Italia

Zaniolo – Italia

Kluivert – Olanda U21

Under – Turchia

Dzeko – Bosnia