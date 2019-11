Trigoria, lavoro atletico e tattico: Pellegrini e Mkhitaryan in gruppo

Paulo Fonseca ha condotto l’allenamento odierno con i giocatori non convocati dalle proprie nazionali e molti elementi della Primavera. Tornano in gruppo Pellegrini e Mkhitaryan mentre Spinazzola si sottopone a terapie. É atteso per oggi il rientro a Trigoria di Gianluca Mancini, che ha lasciato il ritiro della Nazionale per un affaticamento muscolare al polpaccio sinistro: previsti nelle prossime ore accertamenti medici per scongiurare eventuali lesioni. Perotti, Veretout e Pastore hanno svolto un lavoro individuale personalizzato.

INDISPONIBILI

Lorenzo Pellegrini: frattura al quinto metatarso del piede destro, out 1 mese

Henrikh Mkhitaryan: lesione tendinea all’adduttore, rientro dopo la sosta.

Davide Zappacosta: rottura del crociato anteriore del ginocchio destro, out 4-6 mesi.

Bryan Cristante: distacco del tendine dell’adduttore destro, rientro nel 2020.

Nikola Kalinic: lesione di primo grado al collaterale mediale, out 2 mesi.

Leonardo Spinazzola: affaticamento muscolare al flessore destro, in dubbio per il Brescia.

Gianluca Mancini: affaticamento muscolare

L’ALLENAMENTO

Ore 11: I giallorossi hanno svolto inizialmente un torello, prima di inziare il duro lavoro di parte atletica. Dopo gli esercizi fisici, Fonseca ha curato la parte tattica con i giocatori a disposizione, per iniziare a preparare sul campo la sfida con il Brescia. In gruppo sia Lorenzo Pellegrini che Henrikh Mkhitaryan. Perotti, Veretout e Pastore hanno svolto un lavoro individuale personalizzato.

IN NAZIONALE

Pau Lopez – Spagna

Fuzato – Brasile

Kolarov – Serbia

Cetin – Turchia

Florenzi – Italia

Mancini – Italia

Zaniolo – Italia

Kluivert – Olanda U21

Under – Turchia

Dzeko – Bosnia