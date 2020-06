Trigoria, lavoro atletico e tattico. Individuale per Zaniolo, Mancini e Pau Lopez

La Roma questa mattina ha svolto l’ultimo allenamento della settimana prima del giorno di riposo concesso per la giornata di domani. Come riporta Sky Sport, seduta molto intesa durata più di due ore e iniziata con la consueta fase atletica, seguita dalla parte tattica. Infine spazio ad una partitella in cui Paulo Fonseca ha avuto la possibilità di provare la difesa a tre alternata a quella a quattro. Lavoro individuale per Gianluca Mancini e Pau Lopez, alle prese ancora con i rispettivi infortuni (il difensore ha subito un trauma contusivo-distorsivo al gomito sinistro, il portiere una microfrattura al polso sinistro), ma c’è ottimismo sul recupero di entrambi in vista della prima partita post-Covid in programma il prossimo 24 giugno alle ore 21:45 allo Stadio Olimpico contro la Sampdoria. Lavoro a parte anche per Nicolò Zaniolo che è sempre più vicino al ritorno in gruppo.