Trigoria, lavoro atletico e tattico in vista dell’Atalanta: Pastore ancora a parte

Prosegue senza sosta la preparazione della Roma in vista della trasferta di Bergamo di sabato sera. I giallorossi vogliono riscattare le ultime delusioni e rilanciare le proprie ambizioni per la corsa al quarto posto valido per la Champions League. Domani sarà già giorno di rifinitura e conferenza stampa, poi la partenza direzione Bergamo.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: rottura del legamento crociato anteriore con annessa lesione meniscale, stop di sei mesi.

Davide Zappacosta: rottura del legamento crociato del ginocchio destro, rientro tra 1 mese.

Amadou Diawara: lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro, rientro tra circa un mese.

Antonio Mirante: lesione del menisco del ginocchio sinistro, stop di circa un mese.

Javier Pastore: riacutizzarsi del dolore per l’edema osseo, stop da definire.

ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Lavoro atletico e tattico in campo. Pastore prosegue il lavoro individuale programmato, mentre Diawara, Zappacosta e Zaniolo continuano il percorso riabilitativo. Comincia il suo iter anche Antonio Mirante, ieri operato per la lesione meniscale.

PROBABILE FORMAZIONE

La Roma cambierà dopo le ultime delusioni. Cristante squalificato, a centrocampo può tornare Mancini con Fazio al fianco di Smalling. Sulle fasce possibili novità Bruno Peres e Spinazzola visto che Santon e Kolarov hanno deluso. Carles Perez può prendere il posto di Under a destra, con Veretout e il rientrante Pellegrini in mezzo e Mkhitaryan a sinistra. Davanti Edin Dzeko.

Roma (4-1-4-1): Pau Lopez; Peres, Fazio, Smalling, Spinazzola; Mancini; Perez, Veretout, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.