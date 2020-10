Trigoria, lavoro atletico con partitella finale. Ancora a parte Karsdorp

Prosegue a Trigoria il lavoro del gruppo di giocatori non impegnati con le rispettive Nazionali. Fonseca questa mattina ha potuto contare anche su Fazio e Santon, regolarmente aggregati al resto dei compagni. La squadra oggi si è concentrato in larga parte sul lavoro atletico, per poi concludere con una partitella a quattro tempi. Ancora indisponibili Karsdorp e i lungodegenti Zaniolo e Pastore.

INDISPONIBILI

Javier Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra, out fino a metà ottobre

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, sei mesi di stop

Rick Karsdorp: problema muscolare, da valutare

ALLENAMENTO

Ore 11.00 – I giallorossi hanno iniziato la mattinata con un lavoro in palestra, per poi proseguire sul campo B una seduta incentrata prettamente sul piano atletico. Il gruppo ha continuato con esercizi sulla velocità e sul fondo, fino a quando Mister Fonseca non ha coinvolto i giocatori in una partitella a quattro tempi. Queste le due squadre, con capitani Veretout e Villar:

Squadra Veretout: Mirante, Ibanez, Jesus, Veretout, Smalling, Santon, Peres.

Squadra Villar: Pau Lopez, Fazio, Villar, Pedro, Perez, Borja Mayoral.

A vincere è stata la squadra guidata dallo spagnolo, che a fine seduta ha potuto “bersagliare” gli avversari con tiri dal limite dell’area di rigore come penitenza per gli sconfitti.

CONVOCATI IN NAZIONALE

Kumbulla (Albania)

Mkhitaryan (Armenia)

Dzeko (Bosnia)

Diawara (Guinea)

Mancini (Italia)

Spinazzola (Italia)

Cristante (Italia)

Pellegrini (Italia)