Trigoria, la Roma torna in campo per preparare il match con l’Atalanta – VIDEO

Dopo due giorni di riposo concessi alla squadra da Claudio Ranieri, la Roma è tornata in campo per preparare il match fondamentale di Bergamo contro l'Atalanta. I giallorossi hanno assolutamente bisogno di allungare la striscia positiva per alimentare il sogno Champions dopo la vittoria casalinga contro la Fiorentina. Anche oggi tutti a disposizione di Claudio Ranieri dopo i rientri di Saud e Nelsson, l'unica assenza rimane (purtroppo) quella di Paulo Dybala. Tanti sorrisi ma anche molta concentrazione nel video condiviso sui social dal club giallorosso. Dopo il classico riscaldamento ci sono state diverse partitelle, prima con le porte piccole e poi con quelle più grandi. Il gol decisivo alla fine è stato di Devyne Rensch, che ha festeggiato con tutti gli altri. Inarrestabile, come al solito, Matias Soulé che ha segnato anche in allenamento e ora vuole tornare a farlo contro i nerazzurri di Gasperini.