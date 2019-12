Trigoria, la Roma torna in campo: individuale per Smalling e Pellegrini, Cristante ancora out – FOTO

Finite le festività natalizie per la Roma è tempo di tornare in campo. Allenamento al Fulvio Bernardini di Trigoria per i giallorossi guidati da Fonseca in vista della sfida di domenica 5 gennaio contro il Torino. Il primo match dopo sosta, con Dzeko e compagni che cercano tre punti importanti per la zona Champions League. Santon, Zappacosta, Kluivert , Pastore e Cristante hanno svolto lavoro personalizzato.

INDISPONIBILI

Bryan Cristante: distacco del tendine dell’adduttore destro, rientro nel 2020.

Javier Pastore: edema per una contusione all’anca, recupero da definire.

Davide Zappacosta: rottura del legamento crociato del ginocchio destro, rientro tra 3-4 mesi.

Davide Santon: lesione bicipite femorale coscia sinistra, recupero nel 2020.

Justin Kluivert: edema al flessore coscia sinistra, recupero nel 2020.

ALLENAMENTO

Ore 11.00: Fonseca il primo a scendere in campo, raggiunto poi dal resto del gruppo. Allenamento intenso dopo la ripresa, nella parte iniziale fase di attivazione muscolare molto lunga. Allenamento proseguito con la parte atletica sul campo C. Seduta conclusa con un parte tattica in vista del Torino. Pellegrini e Smalling hanno svolto allenamento individuale programmato. Lavoro personalizzato per Santon, Zappacosta, Kluivert , Pastore e Cristante.

PROBABILE FORMAZIONE

Fonseca prosegue con il suo solito 4-2-3-1 con Perotti favorito su Mkhitaryan e Kluivert. Favorito Florenzi su Spinazzola sulla corsia di destra. In difesa spazio alla coppia Mancini-Smalling.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.