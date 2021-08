Trigoria, la Roma torna ad allenarsi. Individuale per Smalling

La squadra è tornata a Trigoria dopo il giorno di riposo

Dopo la vittoria all'esordio in campionato contro la Fiorentina per 3-1 e il giorno di riposo concesso da José Mourinho, la Roma è tornata questa mattina ad allenarsi al Centro Fulvio Bernardini. I giallorossi tornando dunque in campo per preparare il ritorno di playoff di Conference League contro il Trabzonspor, in programma giovedì 26 agosto alle 19:00 all'Olimpico. Basterà un pareggio alla squadra di Mourinho dopo il successo per 2-1 all'andata in terra turca. Consueta divisione in gruppi post partita questa mattina a Trigoria dove la squadra si è riunita alle 10, mentre Smalling ha continuato a lavorare individualmente per puntare al recupero dopo la sosta Nazionali.