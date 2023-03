Trigoria, la Roma torna ad allenarsi: lavoro in palestra per chi ha giocato ieri

La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina per preparare la sfida di giovedì contro la Real Sociedad. Mourinho non ha potuto concedere nessun giorno di riposo a causa dei tanti impegni ravvicinati. Lavoro in palestra per chi ha giocato ieri. Da valutare le condizioni degli infortunati. Pellegrini ha svolto gli esami strumentali oggi con esito negativo. Potrà tornare in gruppo con un caschetto. Restano ancora in dubbio Belotti, Llorente e Solbakken.