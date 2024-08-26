La squadra è tornata in campo per preparare l'ultima gara prima della sosta per le Nazionali

Redazione
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VIDEO - Roma, allenamento a Trigoria tra campo e palestra: c'è Soulé

Dopo la sconfitta subita ieri sera in casa contro l'Empoli, con il risultato di 1-2, nella giornata di oggi la Roma si è radunata al Centro Sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria per prepararsi alla sfida di domenica prossima alle ore 20,45 contro la Juventus. La sessione di allenamento di oggi, sotto la guida di Daniele De Rossi, si è concentrata inizialmente su esercizi atletici, per poi passare a un approfondimento tattico, culminando con una partita di allenamento finale.

de rossi AS Roma Training Session

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