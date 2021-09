Trigoria, la Roma torna ad allenarsi. Personalizzato per Vina

La squadra è tornata ad allenarsi dopo il giorno concesso da Mourinho

La prima cocente sconfitta stagionale non vuole fermare la Roma di Mourinho che oggi, dopo il giorno concesso dallo Special One, è tornata ad allenarsi al Centro Fulvio Bernardini. In una settimana che vedrà i giallorossi impegnati prima contro l'Udinese giovedì sera all'Olimpico e poi nel derby domenica sera, la squadra ha ripreso a lavorare a pieno regime. Consueta divisione in gruppi post partita per il gruppo, mentre continua a lavorare in modo personalizzato Matias Vina, ancora alle prese con una lieve distorsione al ginocchio che lo ha costretto a saltare le gare con Cska Sofia e Verona.