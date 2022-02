Roma, Pellegrini corre verso il Genoa

il capitano sprinta verso la partita di sabato ma è più probabile il rientro dal 1° contro l'Inter in Coppa Italia. Domani le verifiche dello staff medico

Fatta eccezione per Shomurodov e Vina ancora impegnati con le rispettive nazionali, la Roma oggi era a lavoro a Trigoria per preparare la partita contro il Genoa in programma sabato alle ore 15. Le condizioni di Lorenzo Pellegrini sono da monitorare, ma intanto oggi il capitano giallorosso è tornato ad allenarsi individualmente: c'è da smaltire completamente l'infiammazione alla cicatrice del ginocchio destro. Le condizioni del numero 7 saranno valutate meglio domani dallo staff medico. Il centrocampista farà di tutto per esserci contro il Genoa ma non è escluso che possa rientrare direttamente per il quarto di finale di CoppaItalia contro l'Inter.