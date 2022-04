Trigoria, la Roma recupera Zaniolo e Veretout: parziale allenamento con il gruppo

I due giallorossi, out da un paio di settimane sono tornati finalmente ad allenarsi. Quasi certa la convocazione per il match contro la Salernitana

Dopo la sconfitta di Bodo, con relativa indagine Uefa per gli scontri avvenuti nel post partita, la Roma torna ad allenarsi a Trigoria per preparare al meglio la partita di domenica contro la Salernitana. Mourinho, dopo le buone notizie riportate da Villa Stuart per quanto riguarda l'infortunio di Mancini, può continuare a sperare: Zaniolo e Veretout si sono allenati parzialmente in gruppo. Il francese è out dai 10 minuti giocati nel derby contro la Lazio mentre il 22 giallorosso era tornato dagli impegni con la Nazionale con un problema muscolare che lo ha costretto a saltare le ultime due partite, ma nel complesso la sua ultima partita con la Roma risale al match dell'Olimpico contro il Vitesse lo scorso 17 marzo. Entrambi verranno quantomeno convocati per il match di domenica contro la Salernitana.