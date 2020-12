Trigoria, la Roma prepara la trasferta di Bologna: Veretout e Pellegrini in gruppo, Mancini a parte

Domenica contro il Bologna la Roma punterà alla vittoria per continua a inseguire il treno Champions. Oggi a Trigoria la squadra si è ritrovata alle 12 per preparare la sfida. Tornano in gruppo Pellegrini e Veretout e sono a disposizione per la sfida. Ancora out Mancini e in dubbio Mirante.

INDISPONIBILI

Javier Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra, rientro tra dicembre e gennaio

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro a marzo

Davide Santon: infortunio al flessore della coscia sinistra, out con il CSKA Sofia

Gianluca Mancini: risentimento muscolare all’adduttore, out con CSKA Sofia e Bologna

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 12.00 – La Roma si è ritrovata in campo per la ripresa dopo la trasferta di Sofia. Pellegrini e Veretout hanno lavorato in gruppo, mentre Mirante ha svolto parte della seduta in gruppo e parte individuale per un colpo alla mano. Individuale per Mancini.

PROBABILE FORMAZIONE

Pau Lopez in porta visto il colpo alla mano che frena Mirante. Dubbio Smalling in difesa, con Cristante ancora favorito ad affiancare Kumbulla e Ibanez. Veretout e Pellegrini verso una maglia dal 1′.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Mkhitaryan, Perez; Dzeko.