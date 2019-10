Trigoria, la Roma posa per gli scatti ufficiali della nuova stagione – FOTO

A due giorni dalla sfida di Europa League contro il Borussia M’Gladbach, per la Roma è tempo delle foto ufficiali di squadra. Oggi i giallorossi hanno posato a Trigoria per due tipi di scatti: il primo con la maglia Nike che viene utilizzata per le gare casalinghe, il secondo, invece, con l’abito del nuovo Official Fashion Partner, Tombolini. Volti sorridenti come testimoniano le immagini postate sui profili social del club. Ora l’obiettivo è recuperare entusiasmo anche nel rettangolo verde di gioco.