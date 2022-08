Trigoria, la Roma al lavoro per preparare la trasferta di Salerno. Si rivede Zalewski

L'esterno polacco torna in gruppo dopo il problema alla caviglia accusato contro il Tottenham. Ci sarà contro la Salernitana

La Roma corre a Trigoria per preparare al meglio la prima partita del nuovo campionato in programma domenica alle 20:45 contro la Salernitana. Mourinho può sorridere: questa mattina è tornato in gruppo Nicola Zalewski. L'esterno polacco aveva accusato un problema alla caviglia nel secondo tempo dell'amichevole contro il Tottenham, saltando poi la presentazione all'Olimpico contro lo Shakhtar. Il classe 2002 dunque prenderà parte alla trasferta dell'Arechi, giocandosi una maglia da titolare con Spinazzola.