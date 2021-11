Trigoria, la ripresa degli allenamenti domani alle 10:30

Dopo la sconfitta con il Milan per 2-1, la Roma deve preparare la sfida contro il Bodo/Glimt

Dopo la sconfitta con il Milan per 2-1, la Roma deve preparare la sfida contro il Bodo/Glimt. All'andata, contro i norvegesi, i giallorossi hanno perso per 6-1 e vogliono arrivare alla gara in un modo completamente diverso. Dopo il giorno di riposo concesso da Mourinho oggi, la squadra si ritroverà al centro sportivo Fulvio Bernardini domani alle 10:30.