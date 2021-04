Trigoria, Jesus va in scivolata su Ibanez: “Vacci piano ragazzino” – FOTO

Secondo giorno di allenamento settimanale per la Roma, che giovedì ospiterà all’Olimpico l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Un match complicato, dal momento che la Dea rappresenta un vero e proprio tabù per i giallorossi in questi ultimi anni, in una settimana particolare dopo il ko col Torino e il caos Superlega. In allenamento, però, il clima sembra sereno come testimonia il siparietto social tra Roger Ibanez e Juan Jesus. L’ex Atalanta ha pubblicato su Instagram lo scatto che vede lui in possesso palla e il compagno che interviene in scivolata. “Vacci piano, ragazzino“, scrive il brasiliano (in portoghese) al connazionale in una story su Instagram. “Ti ho chiuso il passaggio”, sottolinea ironicamente Jesus.