Trigoria, inizia la preparazione per il Venezia: individuale per Pellegrini

Primo allenamento in vista della sfida di domenica

La Roma è tornata in campo al Centro Sportivo Fulvio Bernardini alle 12 per iniziare la preparazione in vista della gara contro il Venezia, in programma nel lunch-match di domenica. Come di consueto nei giorni dopo le partite, il gruppo è stato diviso in due. Pellegrini, ancora alle prese con l'infiammazione al ginocchio, ha svolto un lavoro individuale. Si sono allenati a parte anche Vina, vittima di una live lesione muscolare all'adduttore destro, il lungodegente Spinazzola e Smalling.