Trigoria, individuale in campo per Spinazzola – VIDEO

E' stato chiamato dalla Primavera anche Voelkerling Persson, presente, come al solito, Felix.

La Roma continua la preparazione per la partita contro il Genoa, anche se lo fa senza diversi giocatori impegnati con le proprie nazionali. A Trigoria si lavora sugli esercizi di tecnica e con il pallone. E' stato chiamato dalla Primavera anche Voelkerling Persson, presente, come al solito, Felix. Spinazzola invece ha svolto un individuale in campo.