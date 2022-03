Domenica libera per la Roma: lunedì primo allenamento in vista del Vitesse

News as roma: tutte le notizie

In arrivo una settimana intensa per la Roma che si prepara mentalmente alla sfida con il Vitesse in programma giovedì all'Olimpico

Redazione

La Roma tornerà ad allenarsi lunedì pomeriggio. Dopo la vittoria con l'Atalanta e il settimo risultato utile consecutivo raggiunto, Mourinho ha concesso ai suoi la domenica libera. I tre punti guadagnati contro l'Atalanta pesano tanto sopratutto in ottica Europa. Tanti gli impegni dei giallorossi per questo mese, prima la Conference League giovedì contro il Vitesse poi l'Udinese domenica pomeriggio. Da valutare le condizioni di Abraham e Zalewski, usciti dal campo non al meglio.