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Gasp e Ranieri a Trigoria: allenamento finito, cresce l’attesa per il confronto

Gasp e Ranieri a Trigoria: allenamento finito, cresce l’attesa per il confronto - immagine 1
Nel pomeriggio il confronto tra allenatore e senior advisor
Daniele Aloisi
Daniele Aloisi Collaboratore 

Il giorno del confronto, per qualcuno del giudizio. A Trigoria oggi ci sarà la ripresa degli allenamenti e quasi certamente anche l'incontro tra Gasperini e Ranieri per chiarire quanto accaduto negli ultimi giorni e capire (probabilmente con la presenza in video call dei Friedkin) cosa fare per il futuro. In soldoni: continuare insieme oppure no. Alle 12,15 circa Ranieri ha fatto il suo ingresso a Trigoria, pochi minuti dopo è arrivato anche Gasperini che deve dirigere l'allenamento alle 14,30. Sul tavolo anche il recupero di diversi infortunati: da Wesley a Dybala passando per Konè.

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