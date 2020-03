La Roma centra la seconda vittoria di fila in campionato. I giallorossi passano a Cagliari 4-3, anche se con qualche apprensione finale. Fonseca ha fatto i complimenti ai suoi giocatori, non risparminando comunque qualche critica per il calo finale. Il tecnico portoghese ha comunque deciso di concedere due giorni liberi alla squadra, che dunque tornerà ad allenarsi mercoledì mattina alle 11. In attesa di scoprire se e contro chi giocherà domenica prossima.