Trigoria, Fonseca concede un giorno di riposo: domani la ripresa in vista del Parma

Nessun allenamento previsto per oggi in quel di Trigoria. Paulo Fonseca ha concesso alla squadra un giorno di riposo: fissata per domani la ripresa in vista della sfida contro il Parma, in programma domenica prossima allo Stadio Olimpico. Il tecnico portoghese attende buone notizie dall’infermeria, soprattutto sul fronte Edin Dzeko.

Il bomber bosniaco, positivo al coronavirus qualche giorno fa, effettuerà domani un nuovo tampone: le tempistiche per vederlo in campo, nel caso dovesse essere riscontrata la negatività al test, ci sono. Ancora incerta la presenza di Spinazzola e Carles Perez, che ieri hanno svolto lavoro differenziato.