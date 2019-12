Trigoria, Fonseca concede il lunedì libero: ripresa martedì

Dopo una settimana ad alti ritmi e di lunghi spostamenti, prima ad Istanbul e poi a Verona, Paulo Fonseca concede un giorno di meritato riposo ai suoi calciatori, avendo fatto bottino pieno in entrambe le trasferte giallorosse. Il day off di domani servirà a ricaricare le pile in vista del big match di venerdì sera (ore 20.45) contro l’Inter di Antonio Conte, gara che si disputerà fuori casa a San Siro. L’avversaria nerazzurra è al momento prima in classifica dopo la vittoria col Sassuolo nel pomeriggio.