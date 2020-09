Trigoria, Fazio torna in gruppo

Federico Fazio è tornato in gruppo. Il difensore argentino, non convocato nelle prime due giornata di campionato da Paulo Fonseca, si è allenato questa mattina con il resto dei compagni. Il centrale, messo sul mercato dai giallorossi e cercato da Cagliari e Fiorentina, era ai box da alcuni giorni per un problema alla caviglia infortunata in allenamento. Fazio aveva saltato anche le amichevoli con Frosinone e Cagliari, ora è rientrato in gruppo e potrebbe tornare a disposizione di Fonseca per la prossima partita in programma sabato in casa dell’Udinese.